В лесах Чернобыльского заповедника начался сезон цветения вечнозеленого кустарника под названием багульник болотный. Его еще называют багун душистый, болотная одурь и болотник.

Об этом рассказала пресс-служба заповедника на его странице в Facebook.

Чернобыльские кустики не стоит путать с тем багульником, который распространен на Дальнем Востоке. Растения приходятся друг другу родней, однако имеют разное строение. Дальневосточный обитатель в сезон цветения покрывается большими розовыми цветами и по-науке называется рододендрон даурский.

В общем, багульник бывает нескольких видов. Но в Украине встречается лишь один - именно болотный. Цветет он в мае-июне. Его запах - резкий и дурманящий - можно почувствовать издалека.

В народе это растение давно известно как лечебное. Но главное с ним не переборщить, потому что оно имеет и ядовитые свойства.

Цветы багульника выделяют нектар, поэтому их любят навещать пчелы. Произведенный ими из такого нектара мед отличается легкими наркотическими свойствами и человек от него может даже немного опьянеть. Хотя такой мед весьма трудно найти.

В лесной экосистеме багульник выполняет роль врача. Там, где распространено эта растение, деревья (особенно сосновые) редко поражают вредные насекомые. Поляны, на которых растет много разных трав и кустарников, включая багульник, - пример саморегулирующейся системы, позволяющей лесу развиваться во всем его биоразнообразии.

Ранее "Страна" рассказывала, что в заповеднике возле ЧАЭС активны шмели, которые трудолюбиво опыляют растения.

Мы также писали, что в заповеднике ждут запоздавшей из-за майских холодов второй волны первоцветов.