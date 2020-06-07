Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в ближайшую неделю в большинстве областей Украины будет жарко. Температура местами перевалит за 30 градусов тепла, а небо в основном будет безоблачным и не будет осадков.

Об этом синоптик написала на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что температура воздуха днем ​​будет достигать +27...+32 градуса. Во второй половине недели воздух раскалится еще сильнее, на востоке, в центральных областях и на юго-востоке жара местами будет достигать +32...+35.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

В большинстве областей страны будет сухо, только на западе ожидаются дожди и там будет прохладнее - до +27 градусов. воздух будет свежим, + 24 + 27 градусов.

Ветер в Украине ожидается с юго-востока, умеренный, временами порывистый.

"В Киеве актуальными, кроме масок, будут всю неделю темные очки, пшикалки с термальной водичкой, шорты, бретельки, хлопок, лен и лимонады. В столице - сухо и все время около +30 градусов", - сообщила синоптик.

Ранее "Страна" писала, что в Украине началось метеорологическое лето.

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