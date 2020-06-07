В Донецке сотрудники местных "спецслужб" задержали украинку Евгению Йепес Винуэсу, которая состоит в браке с гражданином Испании и имеет вид на жительство в Испании и Норвегии.

Об этом пишет издание "Мариуполь-Экспресс" со ссылкой на слова мужа похищенной Ганнибала Йепеса.



Как рассказал мужчина, 3 июня около 21:30 группа людей из 6-7 человек явилась к квартире его 54-летней жены Евгении. Квартира находится в доме по адресу улица Артема, 79.

Люди сначала потребовали открыть дверь под предлогом того, что Евгения залила соседей внизу. Услышав отказ, визитеры представились полицией и сказали, что в районе продают наркотики, и им нужно проверить эту информацию. Женщина вновь отказалась им открывать. Тогда "полицейские" пригрозили сломать дверь, после чего Евгения пустила их в квартиру. Все это время она была на связи с мужем по телефону, и он слышал угрозы в ее адрес.



"Они допрашивали ее и забрали в 23:45. Я считаю, что ее задержали потому, что утром этого дня она убрала флаг России, который представители "ДНР" повесили на балконе ее личной квартиры со стороны улицы без ее разрешения", - предположил Йепес.



Уроженка Донецка Евгения Йепес Винуэса постоянно живет в Испании с 1996 года. Она приехала в родной город на несколько дней, чтобы проверить собственную квартиру, но была вынуждена остаться на несколько месяцев из-за карантина.



"Сейчас ее номер отключен, вторые сутки нет никакой связи. Полиция "ДНР" по телефону, говорит, что ничего не знает. Служба безопасности "ДНР" не дает мне никакой информации. Где моя жена, я не знаю, и сильно беспокоюсь о ее безопасности", - признался испанец.

Ранее "Страна" рассказывала о громком похищении на админгранице с Крымом украинского военного. Правда, в итоге выяснилось, что военнослужащий сам пошел в россиянам, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков.