В Николаеве на остановке транспорта в Заводском районе произошла перестрелка. Неизвестные открыли огонь в сторону двоих мужчин. В результате инцидента пострадали люди, они госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Вечером воскресенья, 7 июня, на улице Лазурной в микрорайоне Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия.

"Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

"Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство"", - подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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