В столице Бельгии - Брюсселе - мирная акция против расизма закончилась беспорядками. В квартале Матонге, который в основном населен выходцами из Африки, протестующие разбивали полицейские машины и громили магазины.

Об этом сообщают местные изданияи пользователи Twitter.

Полицейских закидывали камнями и бутылками. На опубликованных видео видно как погромщики бьют витрины.

На место столкновений прибыл водомет для разгона толпы, над кварталом для наблюдения за ситуацией летал полицейский вертолет.

#Update: Riot police now using tear gas and a and rubber bullets to disperse the violent crowd of #Blacklivesmatter

rioters in #Brussels in #Belgium. Meanwhile Graffiti is being sprayed at some buildings by vandals. pic.twitter.com/UBalJR8H4T