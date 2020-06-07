Глава украинского Министерства юстиции Денис Малюська признал, что карантин в Украине спорный с точки зрения законности. А решить, насколько он соответствует нормам права, должен суд.

Об этом министр сказал в интервью журналистке "Радио Свобода".

Сотрудница издания поинтересовалась у собеседника, не была ли нарушена процедура введения ограничительных мер.

Малюська ответил, что власти было необходимо принимать сложные решения, а их юридическую сторону оценит суд.

"Действительно, есть много дискуссий по поводу того, была ли полностью соблюдена легальная процедура введения карантина, или нет. Короткий ответ: в конце концов оценку даст суд. У нас есть много исков в Окружном административном суде, где эти решения пересматриваются. Ключевой тезис, который нужно помнить: любое процедурное нарушение влечет за собой незаконность принятого решения... Только существенные нарушения процедуры, которые повлияли на суть акта, могут повлечь за собой признание его незаконным. Поэтому установим в суде. Мы считаем, что каких-либо серьезных нарушений не было при принятии любых постановлений Кабмина, касающихся карантина. Но опять же: решит суд", - еще раз отметил Малюська.

По поводу того, действовал ли Кабмин в пределах установленных законом норм, он сказал, что власти "прошли по самому краю полномочий".

"Дальше уже точно было бы незаконно. Рисковая тактика. Никакого запаса мы себе не оставляли, не дули на холодное", - признался он.

Также он сообщил, что решения правительства соответствовали угрозе и были сбалансированными, должен оценивать даже не столько украинский суд, сколько международные юрисдикции.

Ведущая спросила у Малюськи, понесет ли убытки государство, если суд решит, что Конституция была нарушена.

"Да, возможно. Вероятно. Но вопрос в том, что задача государства в том числе одна из главных - это заботиться о человеке, заботиться о его жизни, заботиться о его здоровье... Соответственно я не вижу особо сложных последствий с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными. Поэтому у нас есть прекрасная юридическая позиция - защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано", - резюмировал министр.

Слова Малюськи о карантине смотрите начиная с 2:13

Ранее "Страна" писала об одном из исков, поданных украинским юристом на Кабмин о незаконности тотального карантина.

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