Участники движения Black Lives Matter в британском Бристоле снесли памятник английскому филантропу Эдварду Кольстону, который жил в XVII-XVIII веках. Он жертвовал много денег на благотворительность, но при этом был известным работорговцем.

Видео и фото сноса появились в соцсетях.

Монумент демонтировали во время воскресных протестов в центре города и утопили в реке. В роликах видно, как протестующие сбрасывают монумент с постамента.

Кольстон родился в Бристоле, его именем в городе названы многие школы, здания и благотворительные организации. Помимо работорговли он был еще известен тем, что открыл в городе учебные заведения и больницы. Бронзовый памятник Кольстону был сооружен в 1895 году.

bristol in three acts pic.twitter.com/DIYh5usmmB — Josh Begley (@joshbegley) June 7, 2020

На заполненной людьми площади к шее памятника привязали веревку и под восторженные вопли толпы сбросили на землю. Один из участников акции поставил колено на шею лежащей бронзовой фигуре, имитируя действия полицейского при задержании Джорджа Флойда. Голову и грудь фигуры облили красной краской, имитирующей кровь. Затем памятник проволокли по улице, подтащили к краю набережной и сбросили в воду.

Между тем в столице Великобритании атаке подвергся также памятник премьер-министру Уинстону Черчиллю. Его пока не снесли, но скотчем приклеили картонки с надписью Black Lives Matter, а на постаменте написали: "Был расистом".

На той же площади, где расположен монумент британскому премьеру, установлены памятники другим выдающимся личностям. Из "украсили" надписями "расист" и ACAB (All Cops Are Bastards - "все копы - ублюдки").

Ранее "Страна" писала, что в США мародеры во время протестов разграбили художественную галерею.

Мы также сообщали, что в Канаде Джастина Трюдо на акции в память жертв расизма принудили стать на колени.