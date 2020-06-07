На трассе Одесса-Киев произошло смертельное ДТП из-за лопнувшего колеса. В результате аварии погиб водитель, два пассажира, в том числе и маленький ребенок, попали в больницу с травмами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В воскресенье, 7 июня, возле села Бурдовка водитель "BMW" не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как пишет местное издание Думская, в результате ДТП водитель - житель Овидиопольского района, 1967 года рождения, - погиб на месте. Еще двое пассажиров госпитализированы. Также пострадал маленький ребенок 2017 года рождения - вместе со своей матерью он доставлен в детскую больницу.

Фото: Национальная полиция

Издание уточняет, что водитель ехал на большой скорости, поэтому не смог справиться с управлением.

Ранее "Страна" писала, что в Харькове в аварии на полупустой утренней дороге погиб пожилой мужчина.

Также мы рассказывали, что на трассе Киев-Харьков "Ланос" врезался в отбойник.