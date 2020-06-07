В поминальную субботу, которую из-за карантина провели 6 июня, возле Ивано-Франковска произошла масштабная авария вблизи кладбища. ДТП произошло в селе Чукаловка.

Об этом сообщает местное издание "Галка".

По информации очевидцев, водитель белой машины выезжала с кладбища и не убедилась в безопасности маневра. В итоге - были разбиты 5 машин: Volkswagen Passat B6, Geely МK, Hyundai i30, Volkswagen Jetta и Mitsubishi Outlander.



Видео: YouTube/GALKA

Как сообщали в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, в результате столкновения на крышу перевернулся легковой автомобиль Volkswagen Passat B6. На момент прибытия спасателей, бригада "скорой" обследовала 50-летнюю пассажирку автомобиля "Фольксваген".

Спасатели подняли автомобиль на колеса, отсоединили клеммы АКБ автомобилей Volkswagen Passat B6 и Geely МK, а также отбуксировали их на обочину дороги.



Фото: Галка

Ранее "Страна" писала, что в Харькове в аварии на полупустой утренней дороге погиб пожилой мужчина.

Также мы рассказывали, что в воскресенье, 7 июня, в Житомирской области втолкнулись две легковые машины, в результате чего двое школьников и женщина с травмами были госпитализированы.