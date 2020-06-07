Государственная компания "Центрэнерго", у которой недавно сменилось руководство, имеет около 4 млрд грн кредиторской задолженности по состоянию на начало июня. Предыдущие руководители компании не предоставляли финансовую отчетность, поэтому о долгах известно не было.

Об этом в колонке для "Экономической правды" написал глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

"Мы оцениваем потенциальный убыток компании за 2019 год в 2 млрд гривен против 0,5 млрд прибыли годом ранее. И около 4 млрд гривен кредиторской задолженности", – отметил он.

Предыдущий менеджмент "Центрэнерго" придерживался стратегии "все сказанное может быть использовано против вас" и финансовую отчетность совсем не предоставлял, говорит Сенниченко.

"Финрезультаты за 2019 год, которые должны были быть поданы до первого марта, мы так и не получили. Так что компания сейчас – это условный "черный ящик", и предполагаю, что ничего хорошего мы в нем не обнаружим", – добавил глава ФГИ.

Напомним, что ранее процесс смены руководства на "Центрэнерго" блокировался украинским олигархом Игорем Коломойским через суд. Компанией руководили его люди, потому бизнесмен был не заинтересован в смене топ-менеджеров.

Тем не менее после того, как Коломойский приехал на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, стало известно, что руководство компании сменилось.