Министерство развития общин и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистрации и ассоциации органов местного самоуправления проект формата будущих укрупненных районов.

Кабмин уже успел утвердить план Киевской области, в которой 25 районов объединят в 6.

Карты нового административного деления по всем областям публикует правительственный портал "Децентрализация".

В министерстве отметили, что карты будущих районов подготовлены на основе предложений облгосадминистраций. Рекомендации определяют минимальную численность населения в районе 150 000 жителей.

В ведомстве добавили, что в плане после согласований и предварительных обсуждений на уровне правительства наверняка появятся изменения.

"Еще внесут предложения, которые будут обязательно рассмотрены и, если они не будут противоречить критериям, которым должны соответствовать будущие районы, их учтут", - сказал заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.

Необходимость изменения районного деления, по мнению правительства, возникла из-за диспропорций параметров существующих районов. Для сравнения, наименьший район в Украине по количеству населения - Полесский Киевской области, в котором проживает 5 622 человека. А наибольший - Харьковский с населением 182 100.

Всего в Украине сейчас 490 районов. С проведением реформы местного самоуправления и территориальной организации власти 26 районов оказались полностью покрыты объединенными территориальными общинами (ОТО), к которым в рамках децентрализации перешли почти все полномочия райгосадминистраций и районных советов.

Территории 164 районов покрыты ОТО от 50% до 99%.

Только на территории 75 районов (16%) не создано ни одной ОТО. Фактически, институт райгосадминистраций полноценно функционирует только на территории этих 75 районов.

Услуги, которые ранее граждане получали в райцентрах, после реформы будут предоставляться на уровне общин. В тоже время, как уже писала "Страна", на местах постоянно идут акции протеста, так как люди недовольны новым административным делением и считают его дискриминационным.

Публикуем проекты карт будущих районов каждой области Украины. Как видим, в большинстве регионов число районов уменьшится в 3-5 раз.

Автономная Республика Крым

Винницкая область

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Кировоградская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Полтавская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Черновицкая область

Ранее "Страна" писала, что правительство утвердило перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Луганской областей.

Мы также сообщали об утверждении Кабмином в рамках реформы планов Винницкой, Черновицкой, Донецкой и Черкасской областей.