Минрегион показало, как области будут делиться на районы по-новому. Фото: Facebook/MinregionUkraine
Минрегион показало, как области будут делиться на районы по-новому. Фото: Facebook/MinregionUkraine

Министерство развития общин и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистрации и ассоциации органов местного самоуправления проект формата будущих укрупненных районов. 

Кабмин уже успел утвердить план Киевской области, в которой 25 районов объединят в 6.

Карты нового административного деления по всем областям публикует правительственный портал "Децентрализация".

В министерстве отметили, что карты будущих районов подготовлены на основе предложений облгосадминистраций. Рекомендации определяют минимальную численность населения в районе 150 000 жителей. 

В ведомстве добавили, что в плане после согласований и предварительных обсуждений на уровне правительства наверняка появятся изменения.

"Еще внесут предложения, которые будут обязательно рассмотрены и, если они не будут противоречить критериям, которым должны соответствовать будущие районы, их учтут", - сказал заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.

Необходимость изменения районного деления, по мнению правительства, возникла из-за диспропорций параметров существующих районов. Для сравнения, наименьший район в Украине по количеству населения - Полесский Киевской области, в котором проживает 5 622 человека. А наибольший - Харьковский с населением 182 100.

Всего в Украине сейчас 490 районов. С проведением реформы местного самоуправления и территориальной организации власти 26 районов оказались полностью покрыты объединенными территориальными общинами (ОТО), к которым в рамках децентрализации перешли почти все полномочия райгосадминистраций и районных советов.

Территории 164 районов покрыты ОТО от 50% до 99%.

Только на территории 75 районов (16%) не создано ни одной ОТО. Фактически, институт райгосадминистраций полноценно функционирует только на территории этих 75 районов.

Услуги, которые ранее граждане получали в райцентрах, после реформы будут предоставляться на уровне общин. В тоже время, как уже писала "Страна", на местах постоянно идут акции протеста, так как люди недовольны новым административным делением и считают его дискриминационным.  

Публикуем проекты карт будущих районов каждой области Украины. Как видим, в большинстве регионов число районов уменьшится в 3-5 раз.

 Карта нового деления на районы АР Крым

 

Автономная Республика Крым

Карта нового деления на районы Винницкой области

 Винницкая область

Карта нового деления на районы Волынской области

 

Волынская область

Карта нового деления на районы Днепропетровской области

 

Днепропетровская область

Карта нового деления на районы Донецкой области

 

Донецкая область

Карта нового деления на районы Житомирской области

 

Житомирская область

Карта нового деления на районы Закарпатской области

 Закарпатская область

Карта нового деления на районы Запорожской области

Запорожская область

Карта нового деления на районы Ивано-Франковской области

Ивано-Франковская область

Карта нового деления на районы Киевской области

Киевская область

Карта нового деления на районы Кировоградской области

 

Кировоградская область

Карта нового деления на районы Луганской области

Луганская область

Карта нового деления на районы Львовской области

Львовская область

Карта нового деления на районы Николаевской области

Николаевская область

Карта нового деления на районы Одесской области

Одесская область

Карта нового деления на районы Полтавской области

Полтавская область

Карта нового деления на районы Ровенской области

Ровенская область

Карта нового деления на районы Сумской области

Сумская область

Карта нового деления на районы Тернопольской области 

 

Тернопольская область

 

Карта нового деления на районы Харьковской области

 

Харьковская область

 

Карта нового деления на районы Херсонской области

 

Херсонская область

 

Карта нового деления на районы Хмельницкой области

 

Хмельницкая область

 

Карта нового деления на районы Черкасской области

 

Черкасская область

 

Карта нового деления на районы Черниговской области

 

Черниговская область

 

Карта нового деления на районы Черновицкой области

 

Черновицкая область

 

Ранее "Страна" писала, что правительство утвердило перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Луганской областей.

Мы также сообщали об утверждении Кабмином в рамках реформы планов Винницкой, Черновицкой, Донецкой и Черкасской областей.

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