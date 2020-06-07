Депутат фракции "Слуга народа" Юрий Заславский рассказал "Стране" подробности драки на заправке в Житомирской области, в которой его сильно избили.

Из слов нардепа становится понятно, что перепалка на заправке, закончившаяся рукоприкладством, началась из-за того, что он случайно зацепил другого человека в очереди бутылкой.

"В пятницу вечером перед праздниками была так называемая эвакуация Киева, поэтому на заправках было масса людей. Многие останавливались купить воду, хот-доги, поэтому была очередь. Масса людей была, и вот так человек отреагировал. Я подумал, что он несерьезно, и себе спокойно пошёл к своему автомобилю. Я этому не придал значения, не думал, что это настолько серьезно, что это может кого-то зацепить для того, чтобы бить человека. Но он меня догнал и начал наносить удары, я потерял сознание", - сказал Заславский.

Он добавил, что не понимает, как вообще можно так просто поднять руку на человека по пустяковому поводу.

"Для меня это нонсенс - бить человека. Разве что в каких-то экстремальных условиях, а не так, что я его случайно зацепил бутылкой. Это вообще глупости. У меня сотрясение мозга со всеми вытекающими, синяки на лице. Полиция сейчас занимается", - сообщил парламентарий.

По некоторым данным нападавший был депутатом сельсовета. Но нардеп сказал, что лично с ним не знаком.

"Я с ним не знаком. Никогда в жизни его не видел. Не знаю толком, депутат ли он местного сельсовета, как говорят. Мне ещё никто ничего не рассказывал. Со вторника будет более понятно", - сказал Заславский.

Как писала "Страна", после инцидента депутат Рады от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

Мы также приводили реакцию однопартийцев Заславского на драку.