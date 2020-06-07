В киевской области за сутки коронавирусом заболели 36 человек. Теперь количество зараженных в области составило 1 784 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 7 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждено 1 784 случая заболевания коронавирусом (в т. ч. 134 детей и 349 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 36", - говорится в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 448 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее количество в Вишневом - 187, в Софиевской Борщаговке - 52 и в Петропавловской Борщаговке - 39. В Обуховском районе - 250 случаев. Наибольшее количество в Обухове - 122 и в Украинке - 39

В остальных районах ситуация выглядит так:

77 - в Броварском районе,

75 - в Бориспольском районе,

47 - в Васильковском,

37 - в Кагарлыкском,

37 - в Барышевском,

34 - в Вышгородском,

31 - в Мироновском,

24 - в Бородянском,

17 - в Макаровском районе.

При этом 89 случаев подтверждены в Ирпене, 73 - в Белой Церкви, 57 - в Борисполе, 49 - в Буче, 48 - в Броварах, 41 - в Коцюбинском, 38 - в Кагарлыке, 37 - в Фастове, 33 - в Вышгороде, 32 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 228 человек, на амбулаторном лечении - 1,556 человек. За все время пандемии умерло 37 человек, выздоровели - 558, в том числе 45 детей.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве и четырех областях Украины не будут ослаблять карантин.

Также мы публиковали карту распространения коронавируса по областям Украины.