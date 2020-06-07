Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщила, что в водах океана у северной части региона трехметровая белая акула убила серфера.

Об этом передает Би-Би-Си.

Серфер, которому было за 50, катался в воскресенье у прибрежного города Кингсклифф, что в 800 км к северу от Сиднея.

Около 10:00 по местному времени к нему подплыла хищная рыба и укусила его за ногу. Несколько спортсменов пытались помочь раненому отбиться от акулы. Одному из них она повредила доску. Затем серферы вытащили товарища на пляж, где он умер от тяжелых ран и потери крови.

Это третья в текущем году смертельная атака акулы в водах возле Австралии.

Сиднейские газеты написали, что после смерти спортсмена полицейские пытались найти морскую убийцу (в Австралии полиция имеет право убивать акул, если они представляют угрозу человеческой жизни), но безуспешно. Видимо, она покинула тот район.

Ранее "Страна" рассказывала, что украинец спас австрийскую туристку от акулы в Египте.

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