Как добраться до киевских кладбищ в поминальные дни. Полный список маршрутов
В Киеве поминальные дни на кладбищах проходят с 6 до 8 июня. Киевская городская государственная администрация (КГГА) пустит 59 маршрутов на разные кладбища в Киеве.
Об этом сообщили в пресс служба КГГА.
В этот период организованы дополнительные автобусные маршруты к основным городским кладбищам, а именно: Южного, Северного, Лесного. 7 и 8 июня дополнительные маршруты к городским кладбищам будут работать с уменьшенным количеством подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком.
Движение общественного транспорта будет организовано по следующим маршрутам:
Северное
Автобусные маршруты: Пригородное сообщение
- № 258 - станция метро "Лесная" - Северное кладбище
- Трамвайные маршруты (специальные рейсы) :
- № 8 - станция метро "Позняки" - станция метро "Лесная"
- №28 - ул. Милославская - станция метро "Лесная"
- №29 - Красный хутор - станция метро "Лесная"
- №35 - ул. Сержа Лифаря - станция метро "Лесная"
Южное
Автобусные маршруты: Пригородное сообщение
- №740 (доп.) - Одесская площадь - Южное кладбище
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
- №11 - Музей архитектуры -ул. Маршальская
- №12 - ул. Юрия Смолича -Зализничний вокзал
- №43 - Кибцентр - Дарницкая площадь
- №45 - станция метро "Выставочный центр" - станция метро "Васильковская"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 208 - Голосеевская площадь - универсам "Беличи"
- № 444 - ул. Метрологическая - станция метро "Дружбы Народов"
- № 461 - Экспоцентр Украины - станция метро "Святошин"
- № 496 - станция метро "Лукьяновская" - клиническая больница "Феофания"
- № 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка".
Лесное
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- №63 - станция метро "Красный хутор" - Лесной массив
- №77 - ул. Курнатовського- Лесное кладбище
- №81 - станция метро "Лесная" - Лесной массив
- №101 - станция метрополитена "Почайна" - ул. Милославская
- №121 (доп.) - станция метрополитена "Почайна" - Лесное кладбище
- №122 (доп.) - станция метро "Оболонь" - Лесное кладбище
- №124 (доп.) - станция метро "Черниговская" - Лесное кладбище
- №125 (доп.) - универсам "Позняки" - Лесное кладбище
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
- №25 - ул. Свободы - станция метрополитена "Почайна"
- № 30 - ул. Милославская - Кадетский гай
- № 30К - ул. Милославская - ул. Дегтяревская
- №37 - станция метро "Лесная" - ул. Милославская
- №37А - станция метро "Лесная" - Поликлиника
Трамвайные маршруты (специальные рейсы):
- №5 - ул. Сержа Лифаря - "Троещина-2"
- №22 - б-р Перова - ЗЖБК
- №28 - ул. Милославская - станция метро "Лесная"
- №33-К - ул. Сержа Лифаря- ул. П. Усенко
- №35 - ул. Сержа Лифаря - станция метро "Лесная"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 233 - станция метро "Лесная" - ул. Лесковская
- № 242 - ул. Гарматная - станция метро "Лесная"
- № 405 - Универмаг "Детский Мир" - ул. Маяковского
- № 414 - ул. Сосюры - ул. Будищанська
- № 415 - станция метро "Харьковская" - ул. кубанской Украины
- № 416 - Кибцентр - ул. Драйзера
- № 434 - ул. Бальзака - станция метро "Черниговская"
- № 523 - ул. Каштановая - станция метро "Дружбы Народов"
- № 529 - с. Бортничи (овощная база) - ул. Маяковского
- № 544 - ул. Космонавта Волкова - ул. Андрея Малышко
- № 555 - ДВРЗ - ул. Кибальчича
- № 590 - станция метро "Лыбидская" - ул. Лисковская
- № 600 - универмаг "Детский мир" - ул. Теодора Драйзера
Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
- №16 - ул. Академика Щусева - площадь Независимости
- №19 - площадь Космонавтов - ул. Олега Ольжича
- №23 - ул. Академика Туполева - Лукьяновская площадь
- №23К - ул. Академика Туполева - станция метро "Дорогожичи"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 432 - ул. Новоукраинская - Контрактовая площадь
- № 439 - жилой массив Виноградарь - площадь Победы
- № 558 - проспект Свободы - Центральный железнодорожный вокзал
Соломенское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- № 69 - станция метро "Дворец спорта" - ул. Литвиненко-Вольгельмут
- № 119 - ул. Юрия Смолича - Контрактовая площадь
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
- №3 - Железнодорожный массив - Дворец спорта
- №8 - ул. Смелянская - площадь Льва Толстого
- № 17 - площадь Космонавтов - площадь Льва Толстого
- № 9 - Аэропорт - площадь Льва Толстого
- №19 - площадь Космонавтов - ул. Ольжича
- № 19-Д - Кадетский гай -ул. Юрия Ильенко
- № 30 - ул. Кадетский Гай - ул. Милославская
- № 40 - Кадетский гай - станция метро "Дворец спорта"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 220 - ул. Тростянецкая - ул. Медовая
- № 223 - ул. Академика Туполева - Южный железнодорожный вокзал
- № 401 - ул. Чернобыльская - Южный железнодорожный вокзал
- № 496 - станция метро "Лукьяновская" - клиническая больница "Феофания"
- № 518 - ул. Сырецкая - ул. кадетский Гай
Пуща-Водицкое
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- № 30 - станция метро "Академгородок" - санаторий "Лесная поляна"
Трамвайные маршруты (специальные рейсы):
- №12 - с. Пуща-Водица - Контрактовая площадь
- № 17 - с. Пуща-Водица - ул. Иорданская
- №19 - Контрактовая площадь - площадь Тараса Шевченко
Корчеватское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- №20 - станция метро "Льва Толстого" - Овощная база жилого массива Корчеватое
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 202 - ул. Булаховского - станция метро "Святошин"
- № 470 - ул. Ягодная - Музей Второй мировой войны
- № 557 - станция метро "Лыбидская" - жилой массив "Корчеватое"
- № 567 - станция метро "Выдубичи" - авторынок "Чапаевка"
- № 200-К - ул. Ушакова - ул. Гаршина
Святошинское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- №23 - ул. Симиренко - ул. Салютная
- №56 - станция метро "Выставочный центр" - станция метро "Академгородок"
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
- №39 - ул. Чернобыльская - просп. Леся Курбаса
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 401 - ул. Чернобыльская - Южный железнодорожный вокзал
- № 408 - ул. Обуховская - железнодорожная станция "Киев-Волынский"
- № 576 - ул. Академика Ефремова - авторынок "Чапаевка"
Братское и Михайловское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- № 9 - ул. Булгакова - станция метро "Лукьяновская"
Трамвайные маршруты (специальные рейсы):
- № 1 - Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 171 - станция метро "Дворец Спорта" - ул. Волгоградская
- № 188 - ул. Симиренко - станция метро "Нивки"
- № 198 - железнодорожный вокзал "Центральный" - Институт сердечно-сосудистой хирургии
- № 201 - б-р Кольцова - станция метро "Шулявская"
- № 408 - ул. Обуховская - железнодорожная станция "Киев-Волынский"
- № 411 - ул. Симиренко - станция метро "Дворец Спорта"
- № 421 - ул. Симиренко - станция метрополитена "Почайна"
- № 461 - станция метро "Святошин" - Экспоцентр Украины
- № 510 - ул. Ирпенская - ул. Булгакова
- № 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка"
Мышеловское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- №52 - станция метро "Лыбидская" - ул. Закарпатская
Чапаевсое
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- №43 - станция метро "Выдубичи" - с. Козин
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка"
Пироговское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- №27 - станция метро "Лыбидская" - с. пирогов
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка"
Совское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- №19 - ул. Изюмская - станция метро "Васильковская"
- №19К - ул. Изюмская - Совское кладбище
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 205 - Дарницкая площадь - Индустриальный путепровод
- № 239 - станция метро "Лыбидская" - станция метро "Шулявская"
Городское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- №14 - станция метро "Нивки" - Лесопитомник
- №32 - станция метро "Нивки" - Минский массив
- №90 - ул. Григоровича-Барского - площадь Валерия Марченко
- №90к - станция метро "Святошин" - площадь Валерия Марченко
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
- № 16 - ул. Академика Туполева - Майдан Независимости
- №23 - ул. Академика Туполева - Лукьяновская площадь
- №23К- ул. Академика Туполева - станция метро "Дорогожичи"
- №5 - ул. Белицкая - площадь Льва Толстого
- №26 - ул. Свободы - станция метро "Нивки"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 166 - станция метро "Лукьяновская" - гипермаркет "Ашан Беличи"
- № 186 - станция метро "Святошин" - ул. Стеценко
- № 223 - ул. Академика Туполева - Южный железнодорожный вокзал
- № 437 - ул. Генерала Наумова - ул. Наталии Ужвий
- № 439 - жилой массив Виноградарь - площадь Победы
- № 518 - ул. Сырецкая - ул. кадетский Гай
- № 581 - площадь Тараса Шевченко - станция метро "Святошин"
Байковое
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- №5 - ул. Изюмская - Центральный железнодорожный вокзал
- №5-К - ул. Байкова - ул. Изюмская
- № 12 - ул. Изюмская - Южный железнодорожный вокзал
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
- № 1 - ул. Маршальская - ул. Жилянская
- №12 - станция метро "Васильковская" - Железнодорожный вокзал
- № 40 - Кадетский гай - станция метро "Дворец спорта"
- №42Д - станция метро "Лыбидская" - железнодорожная платформа "Киев-Волынский"
- № 50 - ул. Милославская - станция метро "Лыбидская"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 220 - ул. Тростянецкая - ул. Медовая
- № 457 - станция метро "Лыбидская" - ул. Грабовского
- № 507 - железнодорожный вокзал "Южный" - Национальный музей народной архитектуры и быта Украины
- № 520 - станция метро "Лыбидская" - музей Второй мировой войны
- № 539 - ул. Ракетная - железнодорожный вокзал "Центральный"
Дарницкое и Позняковское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- № 17 - станция метро "Харьковская" - ул. Михаила Драгоманова
- № 18 - станция метро "Харьковская" - Харьковское шоссе
- № 42 - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - ул. Елизаветы Чавдар
- № 45 - ул. Петра Григоренко - станция метро "Дарница"
- № 51 - станция метро "Лыбидская" - станция метро "Красный хутор"
- № 63 - станция метро "Красный хутор" - массив "Лесной"
- № 115 - Контрактовая площадь-железнодорожный вокзал "Дарница"
Трамвайные маршруты (специальные рейсы):
- №8 - станция метро "Позняки" - станция метро "Лесная"
- №22 - б-р Перова - завод железобетонных конструкций
- №29 - Красный хутор - станция метро "Лесная"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 152 - ул. Привокзальная - с. Бортничи (Овощная база)
- № 407 - ул. Михаила Гришко - ул. Привокзальная
- № 415 - станция метро "Харьковская" - ул. кубанской Украины
- № 422 - Рембаза - ул. Маршальская
- № 503 - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - станция метро "Красный Хутор"
- № 526 - станция метро "Лесная" - станция метро "Позняки"
- № 529 - с. Бортичи - ул. Маяковского
- № 542 - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - станция метро "Осокорки"
Зверинецкое
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- № 76 - ул. Зверинецкая - станция метро "Печерская"
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
- №43 - Кибцентр - Дарницкая площадь
- № 50 - ул. Милославская - станция метро "Лыбидская"
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 205 - Дарницкая площадь - Индустриальный путепровод
- № 416 - Кибцентр - ул. Драйзера
- № 422 - Рембаза - ул. Маршальская
- № 590 - станция метро "Лыбидская" - ул. Лесковская
Бортничанское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- №104 - станция метро "Харьковская" - с. Бортничи
Вигуровское и Троещанское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- №6 - ул. Сосюры - Парковка (с. Троещина)
Военное
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
- №16 - ул. Академика Щусева - площадь Независимости
- №19 - площадь Космонавтов - ул. Ольжича
- №23 - ул. Академика Туполева - Лукьяновская площадь
- № 30 - ул. Милославская - Кадетский гай
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 166 - станция метро "Лукьяновская" - гипермаркет "Ашан Беличи"
- № 432 - ул. Новоукраинская - Контрактовая площадь
- № 439 - жилой массив Виноградарь - площадь Победы
- № 550 - ул. Милославская - жилой массив Кадетский гай
- № 558 - проспект Свободы - Центральный железнодорожный вокзал
Жулянское
Автобусные маршруты в обычном режиме движение в:
- № 75 - станция метро "Выставочный центр" - ул. Московская (с. Жуляны)
- № 78 - станция метро "Васильковская" - Севастопольская площадь
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 461 - станция метро "Святошин" - Экспоцентр Украины
- № 576 - ул. Академика Ефремова - авторынок "Чапаевка"
Беличанское
Автобусные маршруты:
- № 97 - станция метро "Святошин" - массив Новобеличи (рынок)
- № 97-К - станция метро "Васильковская" - массив Новобеличи (рынок)
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 200-К - ул. Николая Ушакова - ул. Гаршина
- № 202 - ул. Булаховского - станция метро "Святошин"
- № 408 - ул. Булаховского - железнодорожная станция "Киев-Волынский"
- № 497-К - станция метро "Академгородок" -ул. генерала Наумова
Куреневское
Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):
- № 6 - Минский массив - Майдан Независимости
- № 18 - ул. Сошенко - Майдан Независимости
- №25 - ул. Свободы - станция метрополитена "Почайна"
- №28 - ул. Свободы - станция метро "Лукьяновская"
- №33 - Минский массив - Южный железнодорожный вокзал
Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 219 - станция метро "Контрактовая площадь" - Диагностический центр
- № 518 - ул. Сырецкая - Кадетский Гай
- № 525 - станция метро "Почайна" - торговый центр "Эпицентр"
- № 558 - ул. Свободы - железнодорожный вокзал "Центральный"
Быковнянское
Автобусные маршруты в обычном режиме движения:
- №11 - станция метро "Лесная" - Радиоцентр (с. Быковня)
- Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
- № 526 - станция метро "Лесная" - станция метро "Позняки"
Ранее "Страна" писала, что в Киеве городскую электричку запустят только в часы "пик" и по выходным.
Также мы рассказывали, как осваиваются деньги на дороге в Украине.