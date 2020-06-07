Как будет ходить транспорт в поминальные дни. Фото: Страна

В Киеве поминальные дни на кладбищах проходят с 6 до 8 июня. Киевская городская государственная администрация (КГГА) пустит 59 маршрутов на разные кладбища в Киеве. 

Об этом сообщили в пресс служба КГГА.

В этот период организованы дополнительные автобусные маршруты к основным городским кладбищам, а именно: Южного, Северного, Лесного. 7 и 8 июня дополнительные маршруты к городским кладбищам будут работать с уменьшенным количеством подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком.

Движение общественного транспорта будет организовано по следующим маршрутам:

Северное

Автобусные маршруты: Пригородное сообщение

  • № 258 - станция метро "Лесная" - Северное кладбище
  • Трамвайные маршруты (специальные рейсы) :
  • № 8 - станция метро "Позняки" - станция метро "Лесная"
  • №28 - ул. Милославская - станция метро "Лесная"
  • №29 - Красный хутор - станция метро "Лесная"
  • №35 - ул. Сержа Лифаря - станция метро "Лесная"

Южное

Автобусные маршруты: Пригородное сообщение

  • №740 (доп.) - Одесская площадь - Южное кладбище

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

  • №11 - Музей архитектуры -ул. Маршальская
  • №12 - ул. Юрия Смолича -Зализничний вокзал
  • №43 - Кибцентр - Дарницкая площадь
  • №45 - станция метро "Выставочный центр" - станция метро "Васильковская"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 208 - Голосеевская площадь - универсам "Беличи"
  • № 444 - ул. Метрологическая - станция метро "Дружбы Народов"
  • № 461 - Экспоцентр Украины - станция метро "Святошин"
  • № 496 - станция метро "Лукьяновская" - клиническая больница "Феофания"
  • № 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка".

Лесное

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • №63 - станция метро "Красный хутор" - Лесной массив
  • №77 - ул. Курнатовського- Лесное кладбище
  • №81 - станция метро "Лесная" - Лесной массив
  • №101 - станция метрополитена "Почайна" - ул. Милославская
  • №121 (доп.) - станция метрополитена "Почайна" - Лесное кладбище
  • №122 (доп.) - станция метро "Оболонь" - Лесное кладбище
  • №124 (доп.) - станция метро "Черниговская" - Лесное кладбище
  • №125 (доп.) - универсам "Позняки" - Лесное кладбище

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

  • №25 - ул. Свободы - станция метрополитена "Почайна"
  • № 30 - ул. Милославская - Кадетский гай
  • № 30К - ул. Милославская - ул. Дегтяревская
  • №37 - станция метро "Лесная" - ул. Милославская
  • №37А - станция метро "Лесная" - Поликлиника

Трамвайные маршруты (специальные рейсы):

  • №5 - ул. Сержа Лифаря - "Троещина-2"
  • №22 - б-р Перова - ЗЖБК
  • №28 - ул. Милославская - станция метро "Лесная"
  • №33-К - ул. Сержа Лифаря- ул. П. Усенко
  • №35 - ул. Сержа Лифаря - станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 233 - станция метро "Лесная" - ул. Лесковская
  • № 242 - ул. Гарматная - станция метро "Лесная"
  • № 405 - Универмаг "Детский Мир" - ул. Маяковского
  • № 414 - ул. Сосюры - ул. Будищанська
  • № 415 - станция метро "Харьковская" - ул. кубанской Украины
  • № 416 - Кибцентр - ул. Драйзера
  • № 434 - ул. Бальзака - станция метро "Черниговская"
  • № 523 - ул. Каштановая - станция метро "Дружбы Народов"
  • № 529 - с. Бортничи (овощная база) - ул. Маяковского
  • № 544 - ул. Космонавта Волкова - ул. Андрея Малышко
  • № 555 - ДВРЗ - ул. Кибальчича
  • № 590 - станция метро "Лыбидская" - ул. Лисковская
  • № 600 - универмаг "Детский мир" - ул. Теодора Драйзера

Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

  • №16 - ул. Академика Щусева - площадь Независимости
  • №19 - площадь Космонавтов - ул. Олега Ольжича
  • №23 - ул. Академика Туполева - Лукьяновская площадь
  • №23К - ул. Академика Туполева - станция метро "Дорогожичи"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 432 - ул. Новоукраинская - Контрактовая площадь
  • № 439 - жилой массив Виноградарь - площадь Победы
  • № 558 - проспект Свободы - Центральный железнодорожный вокзал

Соломенское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • № 69 - станция метро "Дворец спорта" - ул. Литвиненко-Вольгельмут
  • № 119 - ул. Юрия Смолича - Контрактовая площадь

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

  • №3 - Железнодорожный массив - Дворец спорта
  • №8 - ул. Смелянская - площадь Льва Толстого
  • № 17 - площадь Космонавтов - площадь Льва Толстого
  • № 9 - Аэропорт - площадь Льва Толстого
  • №19 - площадь Космонавтов - ул. Ольжича
  • № 19-Д - Кадетский гай -ул. Юрия Ильенко
  • № 30 - ул. Кадетский Гай - ул. Милославская
  • № 40 - Кадетский гай - станция метро "Дворец спорта"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 220 - ул. Тростянецкая - ул. Медовая
  • № 223 - ул. Академика Туполева - Южный железнодорожный вокзал
  • № 401 - ул. Чернобыльская - Южный железнодорожный вокзал
  • № 496 - станция метро "Лукьяновская" - клиническая больница "Феофания"
  • № 518 - ул. Сырецкая - ул. кадетский Гай

Пуща-Водицкое

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • № 30 - станция метро "Академгородок" - санаторий "Лесная поляна"

Трамвайные маршруты (специальные рейсы):

  • №12 - с. Пуща-Водица - Контрактовая площадь
  • № 17 - с. Пуща-Водица - ул. Иорданская
  • №19 - Контрактовая площадь - площадь Тараса Шевченко

Корчеватское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • №20 - станция метро "Льва Толстого" - Овощная база жилого массива Корчеватое

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 202 - ул. Булаховского - станция метро "Святошин"
  • № 470 - ул. Ягодная - Музей Второй мировой войны
  • № 557 - станция метро "Лыбидская" - жилой массив "Корчеватое"
  • № 567 - станция метро "Выдубичи" - авторынок "Чапаевка"
  • № 200-К - ул. Ушакова - ул. Гаршина

Святошинское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • №23 - ул. Симиренко - ул. Салютная
  • №56 - станция метро "Выставочный центр" - станция метро "Академгородок"

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

  • №39 - ул. Чернобыльская - просп. Леся Курбаса

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 401 - ул. Чернобыльская - Южный железнодорожный вокзал
  • № 408 - ул. Обуховская - железнодорожная станция "Киев-Волынский"
  • № 576 - ул. Академика Ефремова - авторынок "Чапаевка"

Братское и Михайловское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • № 9 - ул. Булгакова - станция метро "Лукьяновская"

Трамвайные маршруты (специальные рейсы):

  • № 1 - Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 171 - станция метро "Дворец Спорта" - ул. Волгоградская
  • № 188 - ул. Симиренко - станция метро "Нивки"
  • № 198 - железнодорожный вокзал "Центральный" - Институт сердечно-сосудистой хирургии
  • № 201 - б-р Кольцова - станция метро "Шулявская"
  • № 408 - ул. Обуховская - железнодорожная станция "Киев-Волынский"
  • № 411 - ул. Симиренко - станция метро "Дворец Спорта"
  • № 421 - ул. Симиренко - станция метрополитена "Почайна"
  • № 461 - станция метро "Святошин" - Экспоцентр Украины
  • № 510 - ул. Ирпенская - ул. Булгакова
  • № 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка"

Мышеловское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • №52 - станция метро "Лыбидская" - ул. Закарпатская

Чапаевсое

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • №43 - станция метро "Выдубичи" - с. Козин

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка"

Пироговское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • №27 - станция метро "Лыбидская" - с. пирогов

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 576 - ул. Ефремова - авторынок "Чапаевка"

Совское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • №19 - ул. Изюмская - станция метро "Васильковская"
  • №19К - ул. Изюмская - Совское кладбище

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 205 - Дарницкая площадь - Индустриальный путепровод
  • № 239 - станция метро "Лыбидская" - станция метро "Шулявская"

Городское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • №14 - станция метро "Нивки" - Лесопитомник
  • №32 - станция метро "Нивки" - Минский массив
  • №90 - ул. Григоровича-Барского - площадь Валерия Марченко
  • №90к - станция метро "Святошин" - площадь Валерия Марченко

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

  • № 16 - ул. Академика Туполева - Майдан Независимости
  • №23 - ул. Академика Туполева - Лукьяновская площадь
  • №23К- ул. Академика Туполева - станция метро "Дорогожичи"
  • №5 - ул. Белицкая - площадь Льва Толстого
  • №26 - ул. Свободы - станция метро "Нивки"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 166 - станция метро "Лукьяновская" - гипермаркет "Ашан Беличи"
  • № 186 - станция метро "Святошин" - ул. Стеценко
  • № 223 - ул. Академика Туполева - Южный железнодорожный вокзал
  • № 437 - ул. Генерала Наумова - ул. Наталии Ужвий
  • № 439 - жилой массив Виноградарь - площадь Победы
  • № 518 - ул. Сырецкая - ул. кадетский Гай
  • № 581 - площадь Тараса Шевченко - станция метро "Святошин"

Байковое

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • №5 - ул. Изюмская - Центральный железнодорожный вокзал
  • №5-К - ул. Байкова - ул. Изюмская
  • № 12 - ул. Изюмская - Южный железнодорожный вокзал

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

  • № 1 - ул. Маршальская - ул. Жилянская
  • №12 - станция метро "Васильковская" - Железнодорожный вокзал
  • № 40 - Кадетский гай - станция метро "Дворец спорта"
  • №42Д - станция метро "Лыбидская" - железнодорожная платформа "Киев-Волынский"
  • № 50 - ул. Милославская - станция метро "Лыбидская"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 220 - ул. Тростянецкая - ул. Медовая
  • № 457 - станция метро "Лыбидская" - ул. Грабовского
  • № 507 - железнодорожный вокзал "Южный" - Национальный музей народной архитектуры и быта Украины
  • № 520 - станция метро "Лыбидская" - музей Второй мировой войны
  • № 539 - ул. Ракетная - железнодорожный вокзал "Центральный"

Дарницкое и Позняковское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • № 17 - станция метро "Харьковская" - ул. Михаила Драгоманова
  • № 18 - станция метро "Харьковская" - Харьковское шоссе
  • № 42 - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - ул. Елизаветы Чавдар
  • № 45 - ул. Петра Григоренко - станция метро "Дарница"
  • № 51 - станция метро "Лыбидская" - станция метро "Красный хутор"
  • № 63 - станция метро "Красный хутор" - массив "Лесной"
  • № 115 - Контрактовая площадь-железнодорожный вокзал "Дарница"

Трамвайные маршруты (специальные рейсы):

  • №8 - станция метро "Позняки" - станция метро "Лесная"
  • №22 - б-р Перова - завод железобетонных конструкций
  • №29 - Красный хутор - станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 152 - ул. Привокзальная - с. Бортничи (Овощная база)
  • № 407 - ул. Михаила Гришко - ул. Привокзальная
  • № 415 - станция метро "Харьковская" - ул. кубанской Украины
  • № 422 - Рембаза - ул. Маршальская
  • № 503 - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - станция метро "Красный Хутор"
  • № 526 - станция метро "Лесная" - станция метро "Позняки"
  • № 529 - с. Бортичи - ул. Маяковского
  • № 542 - ул. Митрополита Андрея Шептицкого - станция метро "Осокорки"

Зверинецкое

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • № 76 - ул. Зверинецкая - станция метро "Печерская"

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

  • №43 - Кибцентр - Дарницкая площадь
  • № 50 - ул. Милославская - станция метро "Лыбидская"

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 205 - Дарницкая площадь - Индустриальный путепровод
  • № 416 - Кибцентр - ул. Драйзера
  • № 422 - Рембаза - ул. Маршальская
  • № 590 - станция метро "Лыбидская" - ул. Лесковская

Бортничанское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • №104 - станция метро "Харьковская" - с. Бортничи

Вигуровское и Троещанское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • №6 - ул. Сосюры - Парковка (с. Троещина)

Военное

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

  • №16 - ул. Академика Щусева - площадь Независимости
  • №19 - площадь Космонавтов - ул. Ольжича
  • №23 - ул. Академика Туполева - Лукьяновская площадь
  • № 30 - ул. Милославская - Кадетский гай

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 166 - станция метро "Лукьяновская" - гипермаркет "Ашан Беличи"
  • № 432 - ул. Новоукраинская - Контрактовая площадь
  • № 439 - жилой массив Виноградарь - площадь Победы
  • № 550 - ул. Милославская - жилой массив Кадетский гай
  • № 558 - проспект Свободы - Центральный железнодорожный вокзал

Жулянское

Автобусные маршруты в обычном режиме движение в:

  • № 75 - станция метро "Выставочный центр" - ул. Московская (с. Жуляны)
  • № 78 - станция метро "Васильковская" - Севастопольская площадь

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 461 - станция метро "Святошин" - Экспоцентр Украины
  • № 576 - ул. Академика Ефремова - авторынок "Чапаевка"

Беличанское

Автобусные маршруты:

  • № 97 - станция метро "Святошин" - массив Новобеличи (рынок)
  • № 97-К - станция метро "Васильковская" - массив Новобеличи (рынок)

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 200-К - ул. Николая Ушакова - ул. Гаршина
  • № 202 - ул. Булаховского - станция метро "Святошин"
  • № 408 - ул. Булаховского - железнодорожная станция "Киев-Волынский"
  • № 497-К - станция метро "Академгородок" -ул. генерала Наумова

Куреневское

Троллейбусные маршруты (специальные рейсы):

  • № 6 - Минский массив - Майдан Независимости
  • № 18 - ул. Сошенко - Майдан Независимости
  • №25 - ул. Свободы - станция метрополитена "Почайна"
  • №28 - ул. Свободы - станция метро "Лукьяновская"
  • №33 - Минский массив - Южный железнодорожный вокзал

Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:

  • № 219 - станция метро "Контрактовая площадь" - Диагностический центр
  • № 518 - ул. Сырецкая - Кадетский Гай
  • № 525 - станция метро "Почайна" - торговый центр "Эпицентр"
  • № 558 - ул. Свободы - железнодорожный вокзал "Центральный"

Быковнянское

Автобусные маршруты в обычном режиме движения:

  • №11 - станция метро "Лесная" - Радиоцентр (с. Быковня)
  • Автобусные маршруты в режиме маршрутного такси:
  • № 526 - станция метро "Лесная" - станция метро "Позняки"

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