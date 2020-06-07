Главный раввин России Берл Лазар подхватил коронавирус. Вечером 4 июня его госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция".

Об этом сообщается на Facebook-странице религиозного лидера иудеев Российской Федерации.

По сообщению пресс-службы раввина, сейчас он находится под наблюдением врачей (дома или все еще в больнице, не уточняется). Его состояние не вызывает особых опасений.

Тем не менее руководители еврейской общины рекомендуют верующим читать за его здоровье псалмы.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Израиле на начальном этапе эпидемии коронавируса главным рассадником инфекции стали синагоги.

Вспышки заболевания не раз фиксировались в молельных домах и церквях других религий. Например, в немецком Франкфурте около 40 человек заразились во время службы в баптистской церкви.