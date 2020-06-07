В Балтийское море стягивают боевые корабли НАТО. Они направились в юго-западную акваторию моря на для проведения крупномасштабных военно-морских учений BALTOPS.

Эта информация следует из карты движения судов в реальном времени.

В районе между Германией и Данией уже находятся эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75), оснащенный системой противоракетной обороны Aegis и крылатыми ракетами Tomahawk, канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), которые накануне вошли в Балтийское море, германский фрегат Lubeck (F214), а также американский и германские вспомогательные корабли.

Туда же в воскресенье направились военные корабли Дании, Польши и стран Балтии. К выходу в море готовятся находящиеся в германской военно-морской базе в Киле корабли ВМС Нидерландов и Финляндии.

Мы писали, что в учениях задействовано 28 кораблей, 28 самолетов и вертолетов. В них принимают участие около трех тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также двух партнеров альянса.

В учениях, которые продлятся до 16 июня, задействованы зашедшие в Балтику две оперативные корабельные группировки альянса - Первая постоянная военно-морская группа НАТО и Первая постоянная минно-тральная группа НАТО.

Корабли и авиация в предстоящие дни будут отрабатывать задачи противолодочной и противовоздушной обороны, противоминной борьбы, а также организации морской блокады.

Ранее "Страна" писала, что Трамп перебросит 10 тысяч солдат из Германии ближе к границам Украины.

Также мы рассказывали, что французский фрегат "Аквитания" вошел в акваторию Баренцева моря. За ним следит Северный флот России.