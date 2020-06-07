Одесские сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали мужчину, которого разыскивает Интерпол за организацию нелегальной миграции в Молдове. Гражданин Турции собирался по морю отправится в Турцию. Но пограничники обнаружили, что он - нарушитель.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В пункт пропуска "Черноморский морской порт" прибыл гражданин Турции, который намеревался отправиться в Турцию на теплоходе "Kaunas", - пишет пресс-служба.

На контроле сотрудники Госпогранслужбы увидели, что он есть в базе данных Интерпола.

"Проверив информацию, пограничники выяснили, что иностранец находится в международном розыске за организацию нелегальной миграции на территории Республики Молдова", - сказано в сообщении.

Правонарушителя немедленно задержали и передали представителям Национальной полиции и проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве.

Ранее "Страна" писала, что в Луганской области двое мужчин и женщина попытались пересечь линию разграничения на лодке.

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