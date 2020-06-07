Группа "Райффайзен Банк Интернациональ" (РБИ) распустила IT-команду в Вене, обслуживавшую цифровой банкинг. Теперь этот продукт будут разрабатывать в Украине местные специалисты.

Об этом сообщает австрийское издание Der Standard.

Группа РБИ около года назад поставила цель сократить численность IT-специалистов и расходы. Для этого было решено организовать работу программистов в небольших группах, которые способны быстрее обслуживать клиентов и создавать продукты. В итоге сектор IT банковской группы разделили на 30 небольших подразделений.

Венская группа программного обеспечения создавала приложения под общим названием Digital Banking Engine (движок цифрового банкинга). Команда в Вене включала 45 человек, 33 из которых были внутренними сотрудниками РБИ. Однако в конце мая проект перенесли в Украину. IT-персонал проинформировали об этом 25 числа.

В Украине за проект РБИ стала отвечать основатель стартапа Edenlab Марина Квашнина. В группе считают, что она подходит для проекта, так как имеет опыт работы в ритейле и IT. А в Edenlab сильная IT-команда, работающая весьма гибко. К тому же перенос в Украину позовляет группе банков снизить расходы.

Таким образом, программное обеспечение под цифровой банкинг будут делать в Edenlab, а команду в Вене распустили.

Для внутренних сотрудников из Вены в РБИ обещают быстро найти альтернативу трудоустройства. Менеджмент также намерен позаботиться и о приглашенных сотрудниках. Представитель РБИ заверяет, что уволенных используют для других проектов.

Пока точно неясно, зачем было переносить работу в Украину, где у РБИ есть дочерний банк (как в 14 других странах Восточной Европы). Также непонятно, означает ли этот перенос, что РБИ покупает Edenlab. В пресс-службе группы это не комментируют.

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