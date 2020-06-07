В Бразилии, где с начала лета регистрируют рекордно высокую смертность от коронавируса, приостановили обновление общей информации о случаях заражения. Президент страны Жаир Болсонару пообещал улучшить информирование граждан о болезни.

Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас Бразилия занимает второе место по распространению вируса после США и третье - по смертности (после Соединенных Штатов и Великобритании).

Министерство здравоохранения Бразилии приостановило работу сайта, публикующего данные о распространении COVID-19 по стране.

Ранее бразильские власти критиковали за то, что они с опозданием сообщают о новых случаях заражений. Например, в мае такие данные публиковали около 17:00 по местному времени, а в последние несколько дней информация появлялась примерно в 22:00.

Президент страны заверил, что власти постараются исправить это упущение.



"Суммарные данные не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов", - написал Болсонару в Twitter.



Сейчас сайт, публикующий данные о коронавирусе в Бразилии, работает, однако показывает только число случаев, зафиксированных за последние сутки.

Сайт американского Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные открытых источников о распространении коронавируса по всему миру, также на некоторое время приостановил публикацию данных о случаях заражения в Бразилии и вообще убрал ее из списка стран, где зафиксирован коронавирус. Однако позже вернул. Сейчас на сайте указаны 672 846 зараженных и 35 930 умерших бразильцев.

Как писала "Страна", в конце мая в один из дней Бразилия обогнала США по числу новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки.

Мы также сообщали, что число зараженных Covid-19 в мире перешагнуло отметку 7 миллионов человек.