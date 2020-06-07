В Украине по состоянию на утро 8 июня подтверждено 26999 случаев Covid-19, из них 12 054 выздоровели, 788 умерли. Регионы, где самое большое число зараженных коронавирусной инфекцией - Черновицкая область, Киев и Львовская область. Всего в Украине 424 046 образцов крови исследовано методом ПЦР и 43444 образцы - методом ИФА.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

В общем заболели 1932 детей и 5050 медиков. На амбулаторном лечении 18 908 пациентов, из них 1616 детей и 4088 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8091 человек, из них 316 детей и 962 медики.

Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2836 медработников и 876 детей. 39 медиков умерли от осложнений Инфекции.

Распространение коронавируса по регионам:

Винницкая обл. - 1136 (721 выздоровели) Волынская обл. - 1052 (299 выздоровели) Днепропетровская обл. - 971 (532 выздоровели) Донецкая обл. - 231 (121 выздоровели) Житомирская обл. - 881 (500 выздоровели) Закарпатская обл. - 1322 (568 выздоровели) Запорожская обл. - 495 (286 выздоровели) Ивано-Франковская обл. - 1562 (947 выздоровели) Киев - 3418 (888 выздоровели) Киевская обл. - 1784 (558 выздоровели) Кировоградская обл. - 553 (416 выздоровели) Луганская обл. - 54 (43 выздоровели) Львовская обл. - 2121 (521 выздоровел) Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели) Одесская обл. - 996 (372 выздоровели) Полтавская обл. - 274 (255 выздоровели) Ровенская обл. - 2046 (1088 выздоровели) Сумская обл. - 193 (158 выздоровели) Тернопольская обл. - 1275 (984 выздоровели) Харьковская обл. - 1251 (545 выздоровел) Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели) Хмельницкая обл. - 518 (337 выздоровели) Черкасская обл. - 460 (343 выздоровели) Черновицкая обл. - 3639 (1124 выздоровели) Черниговская обл. - 279 (81 выздоровели).

Фото: ЦОЗ

Ранее "Страна" писала, что число зараженных Covid-19 в мире перешагнуло отметку 7 миллионов человек.

Также мы рассказывали, что в Украине антитела к коронавирусу обнаружили у 1600 человек.