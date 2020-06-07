Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 7 июня
В Украине по состоянию на утро 8 июня подтверждено 26999 случаев Covid-19, из них 12 054 выздоровели, 788 умерли. Регионы, где самое большое число зараженных коронавирусной инфекцией - Черновицкая область, Киев и Львовская область. Всего в Украине 424 046 образцов крови исследовано методом ПЦР и 43444 образцы - методом ИФА.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.
В общем заболели 1932 детей и 5050 медиков. На амбулаторном лечении 18 908 пациентов, из них 1616 детей и 4088 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8091 человек, из них 316 детей и 962 медики.
Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.
Из числа людей, которые выздоровели, 2836 медработников и 876 детей. 39 медиков умерли от осложнений Инфекции.
Распространение коронавируса по регионам:
- Винницкая обл. - 1136 (721 выздоровели)
- Волынская обл. - 1052 (299 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 971 (532 выздоровели)
- Донецкая обл. - 231 (121 выздоровели)
- Житомирская обл. - 881 (500 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1322 (568 выздоровели)
- Запорожская обл. - 495 (286 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1562 (947 выздоровели)
- Киев - 3418 (888 выздоровели)
- Киевская обл. - 1784 (558 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 553 (416 выздоровели)
- Луганская обл. - 54 (43 выздоровели)
- Львовская обл. - 2121 (521 выздоровел)
- Николаевская обл. - 309 (195 выздоровели)
- Одесская обл. - 996 (372 выздоровели)
- Полтавская обл. - 274 (255 выздоровели)
- Ровенская обл. - 2046 (1088 выздоровели)
- Сумская обл. - 193 (158 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1275 (984 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1251 (545 выздоровел)
- Херсонская обл. - 179 (172 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 518 (337 выздоровели)
- Черкасская обл. - 460 (343 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3639 (1124 выздоровели)
- Черниговская обл. - 279 (81 выздоровели).
Фото: ЦОЗ
Ранее "Страна" писала, что число зараженных Covid-19 в мире перешагнуло отметку 7 миллионов человек.
Также мы рассказывали, что в Украине антитела к коронавирусу обнаружили у 1600 человек.