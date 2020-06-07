Вероятность появления второй волны коронавируса крайне высока. Она составляет около 90%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение известного в Японии врача-инфекциониста, автора пособия для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Акихиро Сато.

"Вероятность второй волны заражений новым типом коронавирусной инфекции большая - около 90%. То есть почти наверняка. Более того, если второй волны не будет, можно считать, что нам повезло", - сказал японский специалист.

Правда, по его словам, пока сложно определить, когда она придет. Скорее всего, это случится осенью или зимой, но инфекция может начать распространяться по-новой и раньше – в июле или августе. Сато добавил, что надежды на исчезновения вируса летом напрасны.

"В Азии в Таиланде, в Южной Америке в Бразилии заражения происходят несмотря на жару. Поэтому вероятность того, что летом коронавирус исчезнет, очень мала. Думаю, что температура воздуха или влажность здесь ни при чем", - сказал эксперт.



Он считает, что в случае с коронавирусом сценарий распространения в первой половине XX века испанки, когда между волнами был промежуток около полугода, может и не повториться. Сейчас интервал между волнами, вполне вероятно, составит считанные недели.

Основным признаком прихода второй волны COVID-19 Сато назвал одновременное возникновение очагов заражения в разных регионах стран.

Одной из главных опасностей второй волны японский врач видит в том, что большинство не переболело новой коронавирусной инфекцией, и если произойдет резкий рост заболеваний, а система здравоохранения не будет успевать реагировать, это приведет к росту смертельных случаев.



"Еще один момент – это мутации самого вируса. Сейчас он распространился в Южной Америке, там могут быть мутации. Не исключено, что в результате мутаций вирус станет более смертоносным", - предположил врач.

К позитивным факторам Сато отнес накопленный человечеством опыт борьбы с инфекцией и хорошую подготовленность системы здравоохранения.

Сато дал несколько рекомендаций, как готовиться ко второй волне заражений:

строго придерживаться самоизоляции, когда это необходимо, и снимать ограничения, когда это возможно;

избегать непроветриваемых тесных помещений и большого скопления людей;

соблюдать физическую дистанцию;

мыть руки;

носить маски.

Ранее "Страна" писала о решении властей Франции не вводить повторный строгий карантин, даже если страну накроет вторая волна коронавируса.

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