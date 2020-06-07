Министр здравоохранения Максим Степанов, который сообщил об изменении медреформы, рассказал о блрьбе с коронавирусм в Украине. Он напомнил, что карантин не отменен и нужно придерживаться социальной дистанции, чтобы не было ухудшения ситуации.

Об этом он сказал на брифинге 7 июня.

В Украине за прошлые сутки зафиксировано 485 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 29 у детей и 34 у медицинских работников. Госпитализированы 109 человек. Выздоровели за сутки 242 человек, умерли 11. За сутки проведено 12324 тестирования, из которых 9504 методом ПЦР, 2820 методом ИФА.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 68, Черновицкой области - 54 и в Киеве - 43.

Министр отметил, что сейчас важно не путать понятия смягчения и отмены карантина, ведь угроза остается серьезной. В Минздраве подчеркнули, что все должны соблюдать противоэпидемические правила: носить маски, обрабатывать руки и держаться подальше от людных мест.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с Законом Украины "Об охране труда", работодатель должен обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.

Ранее "Страна" писала, что Минздрав назвал три региона Украины с наибольшим приростом коронавирусных больных.

Также мы рассказывали, что в стране коронавирусом заразились 5000 медиков.