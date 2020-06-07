Во фракции "Слуга народа" подтвердили информацию журналистов о том, что позавчера на автозаправке в селе Заречаны Житомирской области их коллега Юрий Заславский подрался с неизвестным мужчиной.

Об этом в воскресенье, 7 июня, пишет издание hromadske со ссылкой на комментарий замглавы фракции Евгении Кравчук.

"Да, действительно произошел такой инцидент. Произошла словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и несколько раз ударил", - сказала Кравчук.

По ее словам сам Заславский уже написал заявление в полицию. При этом он не знаком с человеком, который нанес ему телесные повреждения.

"Похоже на бытовой конфликт", - считает нардеп.

Напомним, вчера сообщалось, что депутат в ходе драки потерял сознание, а также получил ссадины и царапины. От госпитализации Заславский отказался.

Ранее мы писали о том, как заместитель мэра Киева Владимир Слончак попался на драке с полицейскими, которые остановили его автомобиль.