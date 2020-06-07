В Беларуси больше чем 48 тысяч зараженных коронавирусом. Скончались 270 человек
В Беларуси на 7 июня уже у 48 630 человек обнаружен коронавирус. За сутки болезнь нашли у 879 человек. Официально в стране 269 человек скончались от последствий болезни, что является низким показателем по сравнению с другими странами, у которых примерно такое же количество зараженных.
Об этом говорят данные статистического сайта Worldometers.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов.
На 7 июня выздоровели и выписаны 23 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19. За сутки число выздоровевших увеличилось на 632 человек.
Всего был проведено 622 313 тестов на коронавирусную инфекцию.
Ранее "Страна" писала, что число зараженных Covid-19 в мире перешагнуло отметку 7 миллионов человек.
Также мы рассказывали, что в Украине антитела к коронавирусу обнаружили у 1600 человек.