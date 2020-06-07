В Беларуси на 7 июня уже у 48 630 человек обнаружен коронавирус. За сутки болезнь нашли у 879 человек. Официально в стране 269 человек скончались от последствий болезни, что является низким показателем по сравнению с другими странами, у которых примерно такое же количество зараженных.

Об этом говорят данные статистического сайта Worldometers.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 пациентов.

На 7 июня выздоровели и выписаны 23 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19. За сутки число выздоровевших увеличилось на 632 человек.

Всего был проведено 622 313 тестов на коронавирусную инфекцию.

Ранее "Страна" писала, что число зараженных Covid-19 в мире перешагнуло отметку 7 миллионов человек.

Также мы рассказывали, что в Украине антитела к коронавирусу обнаружили у 1600 человек.