Компания SpaceX, которая недавно запустила корабль с астронавтами на орбиту, отправит в этом месяце еще 120 малых спутников Starlink для создания глобального интернет-покрытия на Земле.

Об этом в среду, 3 июня, информирует портал NASASpaceflight.

Ожидается, что сначала состоится запуск мини-спутников, запланированный на 12 июня. Ракета Falcon доставит космические аппараты на орбиту с мыса Канаверал в штате Флорида. А 24 июня спутники Starlink будут запущены уже в 10-й раз, таким же комплектом из 60 штук.

Стоит отметить, что если эти запуски пройдут успешно, то у SpaceX в распоряжении будет уже 600 космических аппаратов Starlink на орбите. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Последний запуск малых аппаратов на орбиту был произведен 4 июня.

Напомним, что недавно мы публиковали видео с запуска спутников Starlink.