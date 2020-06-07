В Киеве во время службы в Киево-Печерской лавре по случаю праздника Святой Троицы веряне заметили в небе необычное явление - солнечное гало, которое священники даже прозвали "нимбом вокруг солнца".

Об этом в воскресенье, 7 июня, информирует центр информации Украинской Православной церкви (УПЦ).

Представители церкви отметили, что гало было замечено во время проповеди предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.

В Киево-Печерской Лавре наблюдали гало на Троицу. Скриншот из видео

"Солнечный "нимб" был зафиксирован на официальной странице Центра информации УПЦ в фейсбук во время прямой трансляции. В тот момент, когда Митрополит Онуфрий говорил о солнце, камера была поднята вверх и в объектив попало большое солнечное гало", - говорится в сообщении.

Радугу вокруг солнца можно видеть на 28 мин 14 сек - 28 мин 20 сек первой части трансляции Божественной литургии.

В пресс-службе УПЦ добавили, что похожее свечение вокруг солнца было замечено и в Свято-Троицком Ионинском монастыре Киева.

Солнечное гало можно наблюдать с 28:14 по 28:20. Видео: Facebook/ центр информации УПЦ

Стоит отметить, что гало появляется на небе при сочетании нескольких факторов. Чаще всего оно наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности. В воздухе при этом находится большое количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя дугу вокруг Солнца.

Напомним, что сегодня мы публиковали поздравление с праздником Святой Троицы от метрополита Онуфрия.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский в праздничном обращении призвал украинцев не завидовать и не ссориться.