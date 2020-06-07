В Украину пришла настоящая жара. В понедельник, 8 июня, ожидается до +31 градуса тепла. Дожди будут только на западе страны, в остальных регионах ожидается солнечная и ясная погода.

Об этом говорят данные Укргидрометцента.

В западных регионах страны ожидается самая прохладная погода и дожди. В Ужгороде и Львове будет "холоднее" всего - там воздух прогреется примерно до +24 градусов, там ожидаются осадки. В Луцке, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах будет +24...+28 градусов. Во всех этих областях также будет дождь.

В Житомире, Хмельницком и Виннице будет солнечно, воздух прогреется примерно до +26...+31 градусов. Киев, Чернигов, Сумы и Харьков будут солнечными. Температура воздуха там составит +28...+31 градус. Температура в Луганске ти Донецке также будет примерно в таких же значениях.

Черкассы, Полтава, Кропивницкий, Днепр, Запорожье будут такими же теплыми. Температура воздуха там будет +29..+31 градус, без осадков.

Юг Украины - Одесса, Николаев, Херсон и Крым также будут теплыми. Воздух прогреется до +27...+31 градусов.

Ранее "Страна" писала, что в Украине началось метеорологическое лето.

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