Несмотря на то, что украинские заробитчане уже во всю летают в Европу, польские власти только готовятся возобновить международное авиасообщение после 16 июня.

Об этом в воскресенье, 7 июня, информирует издание Onet.

Так, Совет министров Польши опубликовал указ, согласно которому запрет на международные авиаперелеты будет продлен до 16 июня. Сегодня этот документ вступил в силу.

"В связи с эпидемией в Республике Польша, необходимо продлить период запрета на международные авиарейсы. В соответствии с запланированным снятием ограничений на пересечение границ Польши, запрет продлится до 16 июня 2020 года", - говорится в тексте указа.

Стоит отметить, что в Польше уже возобновились внутренние авиаперевозки. Это произошло 1 июня.

Напомним, что международные авиаперевозки в Украине возобновятся с 15 июня.

Ранее мы писали, что российская авиация планирует я ближайшее время обратиться в Роспотребнадзор с предложением возобновить авиационное сообщение с другими странами с 15 июня.