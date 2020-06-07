Власти Нью-Йорка отменили комендантский час, введенный в городе для борьбы с беспорядками, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.

Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил глава города Билл де Блазио на своей странице в Twitter

"Нью-Йорк: Мы отменяем комендантский час, это решение вступает в силу немедленно. Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом Завтра мы сделаем первый большой шаг, чтобы перезагрузить город. Оставайтесь в безопасности. Продолжайте присматривать друг за другом", - написал мэр.

Напомним, что комендантский час в Нью-Йорке действовал с 20:00 до 05:00 по местному времени с 2 июня.

Стоит отметить, что уже третью неделю в США идут массовые акции протеста. Они охватили крупнейшие города страны и сопровождаются убийствами, штурмами полицейских участков, всеобщим грабежом и мародерством.

О том, что происходило в "столице мира" во время масштабных и жестких протестов, мы писали в отдельном материале.