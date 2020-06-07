Российская авиация планирует я ближайшее время обратиться в Роспотребнадзор с предложением возобновить авиационное сообщение с другими странами с 15 июня.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на свои источники в авиакомпании.

"Вчера в Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран. Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно", - сказал он.

При этом для бизнес-авиации планируется открыть полеты "почти во все страны".

Напомним, власти Турции планируют в июне восстановить международное авиасообщение, прерванное 21 марта из-за эпидемии коронавируса. В списке с 40 странами, куда возобновятся полеты, нет России, но значится Украина.

Ранее "Страна" писала, что Украина и Турция договорились о возобновлении туристических поездок своих граждан друг к другу с 1 июля.