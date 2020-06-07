На участке трассы "Киев-Харьков" возле села Александровка Полтавской области "Ланос" влетел в отбойник, из-за чего погиб пассажир. Водитель авто был госпитализирован в больницу с травмой головы.

Об этом 7 июня информирует пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Сообщается, что информация о ДТП поступила полицейским около 01:00 в ночь на воскресенье.

"По предварительной версии следствия, водитель автомобиля "Дэу-Ланос", 1985 года, допустил наезд на отбойник. В результате ДТП пассажир автомобиля, 1969 года рождения, житель Пирятинского района, от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба грудной клетки. Последний госпитализирован в Пирятинской ЦРБ", - говорится в сообщении.

На трассе Киев-Харьков "Ланос" врезался в отбойник. Есть жертвы. Фото: Нацполиция Полтавской области

Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) УК Украины.

Ранее мы писали, что вчера в Харькове в результате смертельного ДТП погиб 61-летний водитель автомобиля "ВАЗ". Машина столкнулась с легковушкой раним утром на улице Клочковской.

Напомним, сегодня в Житомирской области втолкнулись две легковые машины, в результате чего двое школьников и женщина с травмами были госпитализированы.