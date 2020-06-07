В воскресенье, 7 июня, в Балтийском море начались международные военные учения Baltops, в которых примут участие 19 стран НАТО.

Об этом сообщает ERR.ee.

Так, в учениях будут задействованы три тысячи человек из 19 стран, а также 29 судов и 29 авиационных средств. Военные учения будут проходить исключительно на море, чтобы обеспечить безопасность и здоровье участников.

Уточняется, что в 49-х учениях Baltops возьмут участие следующие страны: Эстония, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.

Напомним, в Ровенской области вспышка коронавируса произошла на военном полигоне. Заразились восемь артиллеристов, их отправили в военный госпиталь. Несмотря на это, учения продолжились.

Как сообщалось ранее, США уведомили Великобританию о решении выйти из Договора по открытому небу, который позволяет более чем 30 странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга.