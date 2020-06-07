Сегодня мир перешагнул отметку в 7 миллионов заразившихся коронавирусом людей. Пандемия инфекции привела к смерти более 400 тысяч человек, от Covid-19 выздоровели почти 3,5 млн пациентов.

Об этом в воскресенье, 7 июня, информирует независимый портал статистики Worldometer.

Так, число зараженных в мире выросло до 7 005 560 человек, умерли 402 676, выздоровели 3 427 103 пациента.

Первая десятка стран, с наибольшим количеством подтвержденных случаев коронавируса, выглядит следующим образом:

США - 1 988 700 случаев (летальных 112 101, выздоровели 752 048 пациентов) Бразилия - 676 494 (36 044 / 302 084) Россия - 467 673 (5859 / 226 731) Испания - 288 390 (27 135 / статистика выздоровевших не ведется) Великобритания - 284 868 (40 465 / статистика выздоровевших не ведется) Индия - 247 857 (6954 / 118 293) Италия - 234 801 (33 846 / 165 078) Перу - 191 758 (5301 / 82 731) Германия - 185 696 (8769 / 169 100) Иран - 171 789 (8281 / 134 349)

Напомним, что по состоянию на утро воскресенья, 7 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 26 999 человек. Из них выздоровели 12 054, скончались - 788. Днем ранее количество зараженных было на уровне 26 514 украинцев.

Ранее мы писали, что в Донецкой и Волынской области были ужесточены ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.