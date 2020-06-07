Число зараженных Covid-19 в мире перешагнуло отметку 7 миллионов человек
Сегодня мир перешагнул отметку в 7 миллионов заразившихся коронавирусом людей. Пандемия инфекции привела к смерти более 400 тысяч человек, от Covid-19 выздоровели почти 3,5 млн пациентов.
Об этом в воскресенье, 7 июня, информирует независимый портал статистики Worldometer.
Так, число зараженных в мире выросло до 7 005 560 человек, умерли 402 676, выздоровели 3 427 103 пациента.
Первая десятка стран, с наибольшим количеством подтвержденных случаев коронавируса, выглядит следующим образом:
- США - 1 988 700 случаев (летальных 112 101, выздоровели 752 048 пациентов)
- Бразилия - 676 494 (36 044 / 302 084)
- Россия - 467 673 (5859 / 226 731)
- Испания - 288 390 (27 135 / статистика выздоровевших не ведется)
- Великобритания - 284 868 (40 465 / статистика выздоровевших не ведется)
- Индия - 247 857 (6954 / 118 293)
- Италия - 234 801 (33 846 / 165 078)
- Перу - 191 758 (5301 / 82 731)
- Германия - 185 696 (8769 / 169 100)
- Иран - 171 789 (8281 / 134 349)
Напомним, что по состоянию на утро воскресенья, 7 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 26 999 человек. Из них выздоровели 12 054, скончались - 788. Днем ранее количество зараженных было на уровне 26 514 украинцев.
Ранее мы писали, что в Донецкой и Волынской области были ужесточены ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.