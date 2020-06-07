Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения заявил, сейчас на учете в Украине находится около одного миллиона людей с онкологической патологией.

Соответствующий пост ведомство разместило в Facebook.

"Сейчас на учете в стране около 1 миллиона человек с онкологической патологией, успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. С каждым годом увеличивается количество людей, которые возвращаются к нормальной жизни после лечения онкологического заболевания", - говорится в сообщении.

В связи с этим чиновники из Минздрава рекомендуют украинцам соблюдать правила здорового питания, физическую активность и следить за состоянием здоровья.

Также Минздрав опубликовал картинку, что Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака. Кто на первом месте в МОЗ не уточнили.

Напомним, в Украине люди умирают от раковых заболеваний, сахарного диабета и хронических респираторных болезней в 24,7% случаев.

Также мы писали, что в ВОЗ призвали поровну распределить между людьми еще не созданное лекарство от коронавируса.