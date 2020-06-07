Министерство здравоохранения Украины "пытается исправить ошибки медицинской реформы", из-за которой закрываются тубдиспансеры и психбольницы.

Об этом во время брифинга в воскресенье, 7 июня, заявил глава ведомства Максим Степанов.

Министр отметил, что Минздрав проводит детальную экспертизу всей медицинской инфраструктуры.

Также чиновник прокомментировал ситуацию с тем, что Западноукраинский медицинский детский центр получил на 28 млн гривен меньше финансирования, чем до медреформы и заявил, что это является примером последствий "эксперимента, который устроило предыдущее руководство МЗ и то дало этому название медицинская реформа".

По словам Степанова, на основе полученных данных Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году. Новые тарифы будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг.

Слова Степанова о медреформе с 13:00. Видео: Facebook/ Минздрав

Напомним, что недавно глава Института сердца Борис Тодуров пригрозил властям всеукраинской забастовкой медиков, в случае, если власти продолжат медреформу.

Ранее мы писали, что в Украине продолжат внедрять медицинскую реформу экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун ради получения кредита в 5 миллиардов долларов от МВФ.