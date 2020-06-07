В воскресенье, 7 июня, в Печерском районе Киева сотрудники патрульной полиции задержали пьяного водителя Porsche за ДТП с участием трех машин.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Так, инцидент произошел на улице Саперное Поле. Одного человека пришлось госпитализировать.

"Предварительно инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Porsche при повороте на улицу Иоанна Павла II не предоставил преимущество автомобилю Mitsubishi, что привело к столкновению с ним, и с автомобилем Mercedes", - говорится в сообщении.

Уточняется, что виновник аварии отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови, а документов 56-летнем мужчине не было. При оформлении аварии женщине из Mitsubishi стало плохо, поэтому ее пришлось госпитализировать.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве внедорожник вылетел на остановку с людьми на улице Телиги.

Также мы рассказывали, что в Харькове полицейский Prius попал в ДТП, погибли два человека.