Кабмин утвердил новый план Киевской области, согласно которому 25 районов должны будут объединиться в 6. Фото: Flickr

Кабмин утвердил новый план Киевской области, согласно которому 25 районов должны будут объединиться в 6.

Об этом гласит информация на официальном портале правительства и странице Кабмина, посвященной децентрализации в Украине.

Так, согласно перспективному плану министерства развития общин и территорий Украины, Киевская область будет поделена на следующие районы:

  • Бучанский (с населением 422,6 тысяч человек)
  • Обуховский (202,1 тысячи человек)
  • Переяславский (153,9 тысячи человек)
  • Бориспольский (290,4 тысяч человек)
  • Фастовский (228,9 тысяч человек)
  • Белоцерковский (423 тысячи человек)

Согласно плану децентрализации, во главе районов будут стоять префекты с полномочиями, направленными на контроль законности решений органов местного самоуправления и их соответствия Конституции. Префектов будет назначать президент по представлению Кабмина. Отбор кандидатов будет проведен в формате конкурса.

Киевская область будет поделена на шесть огромных районов. Карта: Кабмин

Киевская область будет поделена на шесть огромных районов. Карта: Кабмин

Киевская область будет поделена на шесть огромных районов. Карта. Скриншот: Децентрализация в Фейсбук

Напомним, что недавно правительство уже утверждало перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Луганской областей.

Также Кабмин в рамках реформы утвердил новые планы Винницкой, Черновицкой, Донецкой и Черкасской областей.

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