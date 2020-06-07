Киевскую область поделят на 6 районов вместо 25. Карта
Кабмин утвердил новый план Киевской области, согласно которому 25 районов должны будут объединиться в 6.
Об этом гласит информация на официальном портале правительства и странице Кабмина, посвященной децентрализации в Украине.
Так, согласно перспективному плану министерства развития общин и территорий Украины, Киевская область будет поделена на следующие районы:
- Бучанский (с населением 422,6 тысяч человек)
- Обуховский (202,1 тысячи человек)
- Переяславский (153,9 тысячи человек)
- Бориспольский (290,4 тысяч человек)
- Фастовский (228,9 тысяч человек)
- Белоцерковский (423 тысячи человек)
Согласно плану децентрализации, во главе районов будут стоять префекты с полномочиями, направленными на контроль законности решений органов местного самоуправления и их соответствия Конституции. Префектов будет назначать президент по представлению Кабмина. Отбор кандидатов будет проведен в формате конкурса.
Киевская область будет поделена на шесть огромных районов. Карта: Кабмин
Напомним, что недавно правительство уже утверждало перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Луганской областей.
Также Кабмин в рамках реформы утвердил новые планы Винницкой, Черновицкой, Донецкой и Черкасской областей.