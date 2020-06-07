Кабмин утвердил новый план Киевской области, согласно которому 25 районов должны будут объединиться в 6.

Об этом гласит информация на официальном портале правительства и странице Кабмина, посвященной децентрализации в Украине.

Так, согласно перспективному плану министерства развития общин и территорий Украины, Киевская область будет поделена на следующие районы:

Бучанский (с населением 422,6 тысяч человек)

Обуховский (202,1 тысячи человек)

Переяславский (153,9 тысячи человек)

Бориспольский (290,4 тысяч человек)

Фастовский (228,9 тысяч человек)

Белоцерковский (423 тысячи человек)

Согласно плану децентрализации, во главе районов будут стоять префекты с полномочиями, направленными на контроль законности решений органов местного самоуправления и их соответствия Конституции. Префектов будет назначать президент по представлению Кабмина. Отбор кандидатов будет проведен в формате конкурса.

Киевская область будет поделена на шесть огромных районов. Карта: Кабмин

Напомним, что недавно правительство уже утверждало перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Луганской областей.

Также Кабмин в рамках реформы утвердил новые планы Винницкой, Черновицкой, Донецкой и Черкасской областей.