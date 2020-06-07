Глава ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж в ближайшие часы отправится в Москву с официальным визитом.

Об этом сообщает Al-Arabiya.

Так, повестка визита пока не раскрывается, однако известно, что в Ливии сейчас происходит вооруженное столкновение различных лидеров. Руководит Ливией глава правительства национального согласия во главе с Файезом Сараджем, а также "восточное правительство" во главе с Абаллой Абдуррахаманом ат-Тани.

Напомним, нефтяное месторождение Шарара в Ливии возобновляет добычу после паузы, взятой в январе из-за вооруженного конфликта между Ливийской национальной армией (ЛНА) и Правительством национального согласия (ПНС).

Также "Страна" писала, что службы безопасности Мальты обнаружили ливийские динары на сумму в 1,1 млрд долларов. Как уверяют в США, эти деньги напечатаны российской компанией "Гознак".