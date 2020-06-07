В воскресенье, 7 июня, в варшавский аэропорт имени Шопена прибыли два самолета из Украины, которые привезли в Польшу 186 украинских заробитчан.

Об этом заявил владелец компании по международному трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко, передает "Укринформ".

"Мы привезли еще 186 наших украинских работников, у которых уже были заключены долгосрочные трудовые контракты", - сказал он.

Уточняется, что после прохождения двухнедельной обсервации, украинцы будут доставлены на свои рабочие места по всей территории страны. Все украинцы обеспечены страховкой, на случай заболевания COVID-19.

Украина доставила в Польшу 186 заробитчан. Фото: ukrinform.ru

Ранее "Страна" писала о том, что в начале июня заробитчане штурмуют польское консульство во Львове и пеший переход "Шегини".

Также мы сообщали, что во Львове и Киеве консульства Чехии будут выдавать визы заробитчанам, несмотря на карантин.