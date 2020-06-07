Вчера, после окончания акции протеста в Берлине против полицейского насилия и расизма Black Lives Matter, полиция задержала 93 человека. При аресте группы нарушителей 28 правоохранителей были ранены.

Об этом в воскресенье, 7 июня, информирует DW.

Сообщается, что сама акция, которая состоялась на площади Александрплац в субботу, 6 июня, прошла без особых инцидентов. Многие из 15 тысяч человек, посетивших акцию, соблюдали антикоронавирусные меры, включая социальное дистанциирование. На митинге правопорядок поддерживали около 800 полицейских.

Через час после окончания акции несколько сотен человек собрались в районе железнодорожного вокзала Берлин-Александерплац. Полиция задержала одного из них, который повредил автомобиль экстренных служб. Из-за этого между группой людей и правоохранителями началась стычка, в ходе которой полицейские задержали 93 человека. Они забрасывали полицейских камнями и бутылками. 28 силовиков получили ранения.

В Берлине, после акции протеста против полицейского насилия, были задержаны десятки человек. Видео: RT/ YouTube

Напомним, что недавно в Вене прошла подобная демонстрация, которая собрала около 50 тысяч человек. Тогда митингующие вели себя мирно.

Стоит отметить, что акции протеста в США и Европе начались после того, как полицейский в Миннеаполисе убил афроамериканца Джорджа Флойда при задержании 25 мая. В Америке мирные митинги переросли в беспорядки.