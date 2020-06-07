Вчера в Эстонии 32-летний мужчина открыл стрельбу на автозаправке в Пярнуском уезде, двое людей были убиты, еще трое, мужчина и двое маленьких детей, тяжело ранены. Полиция задержала стрелка в ночь на воскресенье.

Об этом 7 июня информирует эстонский общественный телерадиовещатель ERR.ee.

Инцидент произошел около 22:00 в субботу, 6 июня. По информации правоохранителей, 32-летний водитель Subaru сперва устроил ДТП в Лихула и покинул место аварии. После этого добрался до автозаправки и открыл огонь по мотоциклисту, который скончался от полученных ранений. Кроме того преступник стрелял в автомобиль, в котором находились мужчина, женщина и двое маленьких детей. Женщина погибла на месте, остальные пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

По информации журналистов, погибшая женщина была бабушкой раненых детей, она работала в аптеке неподалеку от заправки.

В свою очередь Ляэнеский префект Кайдо Кыплас на пресс-конференции сказал, что дети находятся в больнице, состояние обоих тяжелое, но стабильное. Раненый мужчина лечится дома.

По данным эстонского издания, подозреваемого в совершении преступления зовут Микк. Он работал медбратом.

"Автомобиль, по которому стреляли, видимо, случайно проезжал мимо. Связь между застреленным мотоциклистом и стрелком не установлена. Дача стрелка находится в окрестностях Лихула, но сам он живет и работает в Таллинне", - сказал Кыплас.

Через некоторое время после стрельбы преступник находился в районе АЗС и потом убежал в лес. Однако скрыться от стражей порядка ему не удалось.

"(Полицейские) окружили территорию и перекрыли окрестные дороги. Мужчина открыл огонь и по полицейским, но около 00:40 мы задержали его поблизости к той же заправке. При задержании он не оказал сопротивления", - добавил Кыплас.

В Эстонии медбрат застрелил двоих человек, еще трое ранены. Фото: ERR

Мотивы стрелявшего пока не установлены. Прокуратура предъявила ему подозрение в убийстве. При этом у задержанного есть действительное разрешение на огнестрельное оружие.

"У этого человека были проблемы с законом. Есть основание полагать, что он употреблял алкоголь", - заявила на пресс-конференции ведущий прокурор Кристине Тамм.

Напомним, что недавно под Киевом произошла массовая перестрелка маршрутчиков, которые делили рынок после ослабления карантина.

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