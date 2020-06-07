Украинские метеорологи утверждают, что лето в стране началось с трехдневным опозданием, аж 5 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднесуточная температура воздуха 4 июня составила + 13,6°С, а это значит, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля - в общем 116 дней", - говорится в сообщении.

Утверждает, что среднесуточная температура в Киеве достигла 16,5 градусов тепла.

"Метеорологическое лето началось 5 июня, аж на 3 недели позже климатического срока. Среднесуточная температура воздуха в Киеве в пятницу составляла + 16,5 градусов и дальше будет расти. Позже всего лето за 140 лет пришло в Киев 7 июня - в 1990 и 2001 годах", - утверждают синоптики.

Напомним, в воскресенье, 7 июня, в Украине ожидается жаркая погода, а жителей западных регионов накроют дожди с грозами. По данным синоптиков, осадки будут незначительные.

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