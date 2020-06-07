В воскресенье, 7 июня, в Житомирской области втолкнулись две легковые машины, в результате чего двое школьников и женщина с травмами были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июня около 10:15 в г. Андрушивци. В результате столкновения автомобилей в местную больницу с травмами попали двое школьников и женщина. Полицейские начали досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, водитель Mercedes, 37-летний житель районного центра, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ГАЗ Волга" под управлением 31-летнего жителя Андрушивского района. Полиция начала досудебное расследование.

"В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля "Волга": 51-летняя женщина и двое мальчиков в возрасте 8 и 9 лет. Их госпитализировали в травматологическое отделение Андрушивской больницы", - утверждают в полиции.

В Житомирской области столкнулись две легковушки. Фото: zt.npu.gov.ua

Напомним, 4 апреля в Житомирской области в результате столкновения автомобиля "скорой" помощи и легковушки погиб один человек, трое - ранены.

Как сообщала "Страна", в ДТП под Кропивницким пострадали семь человек, которых доставали спасатели.