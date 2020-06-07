По состоянию на воскресенье, 7 июня, в Украине все области, кроме Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой ждет ослабление карантина. Не ослабят его и в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Чиновники выдвинули следующие требования: загруженность коек в больницах должны быть меньше 50%, а уровень инцидентности не должен превышать 12 случаев на 100 тысяч населения. Именно по показанию инцидентности не проходят четыре области Украины и Киев.

Кроме того, еще в шести областях Украины - Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской и Черниговской, показатель инцидентности очень близок к критической отметке: 10 человек на 100 тысяч населения.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю, ослабление карантина отменяется в Волынской и Донецкой областях.

До этого мы писали, что в Житомирской области власти решили не ослаблять карантин, поскольку в период с 1 по 4 июня включительно было зафиксировано 123 новых случая заражения коронавируса.