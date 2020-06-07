Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые выжили после отравления "Новичком" в Солсбери (Великобритания), перебрались в Новую Зеландию и сменили имена.

Об этом в воскресенье, 7 июня, информирует британское издание The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве.

Сообщается, что Скрипали получили новые имена и материальную помощь от британского правительства, чтобы они смогли приспособиться к условиям жизни в Новой Зеландии.

Они, скорее всего, проведут остаток жизни воздерживаясь от контактов с прессой, знакомыми и родными, добавил источник издания.

Напомним, что в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в СССР. В Москве отвергли эти обвинения и подчеркнули, что химическое оружие Россия уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее СМИ сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.