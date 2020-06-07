В городе Рейфорд, что в Северной Каролине (США), состоялась вторая поминальная служба по убитому полицейским афроамериканцу Джорджу Флойду. Церемония прошла в традиционном жанре госпел, когда все присутствующие поют и танцуют во время молитв и обращений к богу.

Службу в субботу, 6 июня, транслировал американский телеканал NBC News.

Примечательно, что в мероприятии участвовал и мэр Рейфорда Джон Нокс МакНейл III, который будучи белым, не отказывал себе в танцах на похоронах афроамериканца. Стоит отметить, что это вторая поминальная служба из трех запланированных в США.

В Рейфорде прошла вторая церемония памяти Джорджа Флойда - смотреть с 15:00. Видео: NBC News в YouTube

Первая церемония состоялась в Миннеаполисе, где и был убит Джордж Флойд 25 мая. Следующая пройдет в Хьюстоне, в понедельник, 8 июня.

Напомним, что после резонансного убийства афроамериканца полицейским 25 мая в США начались масштабные акции протеста, которые переросли в серию погромов и грабежей.

Ранее мы писали, что в Канаде протестующие против расизма и полицейского вынудили премьер-министра страны Джастина Трюдо стать на колено в память о жертвах расизма, в частности - о Джордже Флойде, которого задушили полицейские в США при задержании.