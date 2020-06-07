В Киевской области полиция задержала мужчину с 30 кг ртути, а при обыске у него дома была обнаружена конопля. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Правоохранители провели оперативные закупки и изъяли почти 30 кг ртути, по ценам "черного рынка", стоимость которой составляет более 45 тысяч грн. Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили высушенное вещество зеленого цвета – конопли", - говорится в сообщении правоохранителей.

Полиция задержала мужчину с 30 кг ртути в Киевской области. Фото: Нацполиция

В полиции отметили, что все изъятое у нарушителя было отправлено на экспертизу, а автомобиль, на котором мужчина перевозил ртуть, был перемещен на площадку временного содержания.

Полиция задержала мужчину с 30 кг ртути в Киевской области. Фото: Нацполиция

"Правоохранители объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет", - добавили в пресс-службе стражей порядка.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, что недавно в Житомирской области спасатели собрали около двух килограмм ртути. Их нашел житель Бердичева на окраине города, возле своего огорода.

Ранее мы писали, что во Львове на остановке общественного транспорта на улице Выговского обнаружили разлитую ртуть. Оказалось, что ядовитый металл покрыл 15 квадратных метров тротуара.