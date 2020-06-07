Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в ходе ИФА-тестирования у 1 600 человек удалось обнаружить антитела к коронавирусу. Всего было сделано 40 тысяч тестов.

Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировался в Facebook.

"На сегодняшний день у нас сделано около 40 600 тестов, из которых позитивных результатов, если мне не изменяет память, 1 624", - сказал он.

В то же время Степанов уточнил, что до появления коронавируса в Украине не было тест-систем.

"После того, как были сделаны соответствующие и сделаны тест-системы, они сразу же появились на рынке Украины. Это случилось несколько недель назад. Мы начали использовать", - рассказал он.

Степанов рассказал об антителах к коронавирусу, которые нашли у 1 600 человек. Смотреть с 9:00. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 7 июня, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 26 999 человек. Из них выздоровели 12 054, скончались - 788. Днем ранее количество зараженных было на уровне 26 514 украинцев. В одном Киеве было зафиксировано 43 заболевших.