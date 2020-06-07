В воскресенье, 7 июня, на шахтах Донбасса, подконтрольных "ДНР", произошел обвал горной породы, в результате чего погиб человек. Еще один получил травмы.

Об этом сообщает "ТАСС".

"На шахте "Холодная балка" госпредприятия "Макеевуголь" из-за выпавшей из кровли породы погиб горнорабочий 1983 года рождения. Еще один шахтер 1976 года рождения получил травмы, он поднят на поверхность и доставлен в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что одного горняка удалось достать из-под завалов на шахте "Комсомолец Донбасса" в городе Кировское. Его доставили в больницу в Енакиево.

До этого мы писали, что в "ЛНР" готовятся к реорганизации неприбыльных угольных предприятий в некоторых районах. При этом количество готовящихся к закрытию шахт не называют.

Ранее "Страна" сообщала о том, что закрылись все шахты крупнейшего угольного объединения Украины.